Продолжается суд над 14 армянскими террористами, совершившими диверсии в Азербайджане

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается суд по уголовному делу в отношении членов армянских вооруженных формирований, совершивших диверсии и теракты на территории Азербайджана. По этому делу обвиняемыми проходят 14 армянских террорис

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается суд по уголовному делу в отношении членов армянских вооруженных формирований, совершивших диверсии и теракты на территории Азербайджана. По этому делу обвиняемыми проходят 14 армянских террористов - Авакян Грач Арзуманович, Серобян Гегам Самвелович, Багасян Армен Егизари, Гаспарян Гор Ваграмини, Сефилян Камо Каренович, Акобян Володя Вачагани, Асетрян Геворг Нораирович, Енгоян Сисак Гришаи, Петросян Альберт Камоевич, Седракян Ромик Мисакини, Минасян Арам Гарникович, Миносян Мкртыч Симонович, Матесян Эдгар Вачаганович и Карапетян Юрий Тигранович.

Как сообщает Report, на процессе под председательствованием судьи Афгана Гаджиева ожидается объявление обвинительного акта и допрос обвиняемых.

Эти лица после подписания трехстороннего заявления между Азербайджаном, Россией и Арменией от 10 ноября 2020 года о прекращении огня, незаконно проникли на территорию Азербайджанской Республики тайными путями и, заняв позиции в лесистой местности в северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, совершили террористические, диверсионные и другие преступные действия против наших военнослужащих и гражданских лиц. Террористы были разоружены 13 декабря 2020 года в результате антитеррористической операции, проведенной Службой государственной безопасности.

Следствием установлено, что группа лиц, состоящая из граждан Республики Армения, незаконно приобрела огнестрельное оружие, его комплектующие, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создав не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих формирований 26-27 ноября 2020 года незаконно пересекли государственную границу Азербайджанской Республики в виде организованных групп, и заняв боевые позиции в лесистой и других местностях северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района, до 13 декабря 2020 года совершали вооруженные атаки на предприятия, управления, организации, а также отдельных лиц на территории страны, нарушили общественную безопасность, создали панику среди населения. С целью воздействия на принятие решений органами государственной власти Азербайджанской Республики и международными организациями были совершены взрывы, пожары и другие террористические акты, создающие угрозу гибели людей, причинения вреда их здоровью, причинения значительного ущерба имуществу и др. общественно опасных последствий.

В связи с перечисленными фактами членам незаконного вооруженного формирования Авакяну Грачу Арзумановичу, Серобяну Гегаму Самвеловичу и другим, всего 14 террористам, предъявлены обвинения по статьям 214.2.1, 214.2.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией), с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), ст. 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Следствие по уголовному делу было завершено и вместе с обвинительным актом, утвержденным заместителем генпрокурора АР, переданы в суд на рассмотрение.