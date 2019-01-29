Продлен срок заключения двоих арестованных за события в Гяндже

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Насиминском районном суде рассмотрено представление следственного органа по поводу продления меры пресечения - ареста, избранной в отношении Айдына Гурбанова и Расима Мустафаева, обвиняемых в организации и планировании в Гяндже теракта, беспорядков.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Элмеддина Гусейнова было зачитано решение.

По решению, срок заключения обоих обвиняемых был продлен еще на 4 месяца.

Отметим, что согласно официальной информации, возбуждено уголовное дело и ведется следствие по совершенному 3 июля 2018 года заранее спланированному террористическому акту против главы Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева и сотрудника полиции Гасыма Ашбазова, акту применения силы в отношении двух сотрудников полиции, выполнявших служебные обязанности, и их убийства 10 июля в Гяндже группой радикально настроенных лиц религиозной направленности, учинивших массовые беспорядки в поддержку этого террористического акта, и по другим фактам.

В связи с событиями в Гяндже к уголовной ответственности были привлечены около 80 человек, есть объявленные в розыск.