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Продлен срок заключения бывшего помощника военного атташе, задержанного за контрабанду 70 кг золота

Продлен срок заключения бывшего помощника военного атташе, задержанного за контрабанду 70 кг золота Продлен срок заключения бывшего помощника военного атташе, задержанного за контрабанду 70 кг золота
Происшествия
19 июня 2025 г. 10:35
Продлен срок заключения бывшего помощника военного атташе, задержанного за контрабанду 70 кг золота

Продлен срок ареста Гахрамана Мамедова, бывшего главного помощника военного атташе, задержанного за контрабанду 70 кг золота в Турции.

Как сообщает Report, соответствующее решение принял Бакинский военный суд.

Согласно решению, срок его ареста продлен на 3 месяца.

Отметим, что Мамедов занимал должность главного помощника военного атташе ВС Азербайджана в США.

Мамедов был задержан сотрудниками правоохранительных органов Турции, когда направлялся на такси в один из отелей Стамбула, чтобы передать золотые слитки человеку, с которым был в сговоре.

Гахраман Мамедов привлечен к уголовной ответственности по статьям 12.1, 206.3.2, 12.1-1, 206.3.3 (контрабанда, совершенная гражданином Азербайджана за пределами страны в составе заранее сговорившейся группы лиц с использованием служебного положения) и 12.1-1, 341.1 (злоупотребление должностными полномочиями или превышение должностных полномочий, совершенное гражданином Азербайджана за пределами страны) УК АР.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə 70 kiloqram qızılla saxlanılan hərbi attaşenin keçmiş baş köməkçisinin həbs müddəti uzadılıb

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