Продлен срок задержания Александра Лапшина

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Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственных органов по продлению срока заключения в отношении блогера Александра Лапшина.

Как сообщает Report, решение было оглашено на суде под председательством судьи Бабека Панахова.

Суд удовлетворил представление, мера пресечения в виде лишения свободы в отношении А.Лапшина была продлена на три месяца.

Отметим, что А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, привлечен к уголовному делу в качестве подозреваемого в связи с нарушением государственных границ Азербайджана и незаконным посещением оккупированных земель, публичные призывы, направленные на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики. В связи с объявлением в международный розыск он был задержан правоохранительными органами Беларуси в городе Минске 15 декабря 2016 года, 7 февраля 2017 года экстрагирован в Азербайджанскую Республику.