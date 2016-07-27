Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении лиц, обвиняемых в мошенничестве, присвоении и разбое

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям был продолжен судебный процесс по уголовному делу Риджата Хидаятова и Али Гаджиева, обвиняемых в мошенничестве, присвоении и разбое.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Новруза Керимова было объявлено о завершении срока меры пресечения в виде ареста в отношении подозреваемых.

Судейская коллегия вынесла решение о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении этих лиц.

Судебное слушание назначено на 2 августа.

Отметим, что они обвиняются в совершении этих преступлений в отношении 3 граждан.

Против них выдвинуто обвинение по ст. 178 (мошенничество), ст. 179 (присвоение) ст. 181 (разбой) УК.