Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении 9 бизнесменов по делу Межбанка

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня срок меры пресечения в виде ареста в отношении 9 бизнесменов продлен на 3 месяца. Они обвиняются в том, что взяли кредит в ОАО "Международный банк Азербайджана" и не вернули его.

Как сообщает Report, дело этих лиц, содержащихся в 1-м Бакинском следственном изоляторе, рассмотрено в Наримановском районном суде.

Отметим, что вчера был продлен срок меры пресечения в отношении руководителя ООО "Azərbaycan Consaltinq Qrup" Эрхана Джавада Явуза и еще 4 бизнесменов.

В качестве причины продления срока меры пресечения указаны тяжесть их поступков, характер совершенного преступления, степень общественной опасности, сокрытие материалов дела, повторное совершение преступных действий.

Отметим, что в отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением крупного ущерба) УК.