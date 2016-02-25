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    Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении 8 бизнесменов по делу Межбанка

    Срок меры пресечения в виде ареста в их отношении продлен еще на три месяца

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении 8 бизнесменов по делу Межбанка. Они обвиняются в том, что взяли кредит в ОАО "Международный банк Азербайджана" и не вернули его.

    Как сообщает Report, срок меры пресечения в виде ареста в их отношении продлен еще на три месяца.

    Таким образом, число бизнесменов, которым продлили срок ареста по делу Межбанка, достигло 11 человек.

    Отметим, что ранее был продлен срок меры пресечения в отношении директора ООО City Developer Ратмира Бекирова, руководителя ООО Azərbaycan Consaltinq Qrup Эрхана Джавада Явуза и исполнительного директора ООО Şəki İpək Aqro Джавида Мухтарова. 

    Напомним, что эти лица были задержаны в 2015 году. В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением крупного ущерба) УК.

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