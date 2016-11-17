Продлен срок домашнего ареста в отношении женщины-генерала бывшего МНБ

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении начальника оперативно-технического управления ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Натаван Мурветовой.

Как сообщает Report, суд удовлетворил представление следственного органа.

Срок меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Н.Мурветовой продлен на три месяца.

Отметим, что в информации Генпрокуратуры от 25 ноября прошлого года говорилось о привлечении 21 бывшего сотрудника МНБ в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении 19 человек избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении одного человека - подписки о невыезде. Еще один человек объявлен в розыск путем избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста. 57 человек признаны пострадавшими. Их права были нарушены в результате преступных действий сотрудников министерства национальной безопасности. Сумма нанесенного им ущерба составляет десятки миллионов манатов.

Напомним, что в настоящее время в Сабунчинском районном суде под председательством председателя Бакинского военного суда Габиба Гасанова проводится судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова, бывшего работника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ, полковника Селима Мамедова, бывшего начальника управления МНБ, майора Акифа Алиева и бывшего заведующего отделом Орхана Османова.