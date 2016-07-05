Продлен срок домашнего ареста известного футболиста Машаллаха Ахмедова

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бинагадинском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении известного футболиста Машаллаха Ахмедова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, срок домашнего ареста в отношении М.Ахмедова продлен еще на 2 месяца.

Информацию подтвердил адвокат футболиста Самир Абдуллаев.

Отметим, что М.Ахмедов был задержан 14 декабря 2015 года сотрудниками Бинагадинского районного отделения полиции. По предварительным данным, бывший футболист "Нефтчи" обещал клиенту в Баку привезти из-за рубежа каменные плиты на сумму 150 тыс. манатов. Однако М.Ахмедов не выполнил данное обещание и не вернул деньги за плиты.

16 декабря в Бинагадинском районном суде в отношении М.Ахмедова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца. Не согласившись с решением суда, футболист-ветеран обратился в Бакинский апелляционный суд. Однако апелляционная жалоба не была удовлетворена.

30 декабря Бинагадинский районный суд отменил меру пресечения в виде ареста в отношении М.Ахмедова. Он освобожден под домашний арест.

Напомним, что М.Ахмедов родился в 1959 году в Гяндже. Он играл в составе клуба "Нефтчи" с 1977 года. В 1995 году работал основным тренером национальной команды. С декабря 2008 года является вице-президентом Ассоциации региональных футбольных федераций Азербайджана, руководит которой Искендер Джавадов.