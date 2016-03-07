Продлен срок ареста заместителя Талеха Багирова

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении заместителя председателя "Движения мусульманского единства" Эльчина Гасымова.

Как сообщает Report, срок меры пресечения в виде ареста, избранной в его отношении Насиминским районным судом, продлен на два месяца.

Адвокаты Э.Гасымова подали апелляционную жалобу на приговор. Бакинский апелляционный суд отклонил жалобу.

Отметим, что председателем "Движения мусульманского единства" является Талех Багиров. Он был задержан вместе со своими сторонниками во время операции, проведенной полицией в поселке Нардаран 26 ноября. Э.Гасымов был задержан 5 ноября. Он обвиняется в нарушении ст. 310 Кодекса об административных правонарушениях (преднамеренное неподчинение законному требованию сотрудника полиции), в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 30 дней. Затем решением Насимнского районного суда в отношении Э.Гасымова была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

В отношении Э.Гасымова возбуждено уголовное дело по ст. 221.2.2 (хулиганство, совершенное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка) и ст. 315.1 (применение насилия, сопротивление с применением насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей либо применение в отношении его близких родственников насилия, не опасного для жизни или здоровья, а равно угроза применения такого насилия) УК.