Продлен срок ареста водителя, ставшего причиной гибели юного футболиста в Бинагади

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районном суде рассмотрено ходатайство следственного органа, связанное с продлением срока ареста водителя Фахраддина Баширова, ставшего причиной гибели двух человек.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фарруха Гасымова огласили решение, согласно которому вердикт был удовлетворен и срок ареста Ф.Баширова продлен на 2 месяца.

Было отмечено, что 2 октября этого года в 10:00 житель Сумгайыта Баширов Фахраддин Асиф оглу за рулем грузовика марки "İsuzu" с государственным регистрационным номером 90-XU-233 сбил в поселке Новханы Бинагадинского района пытавшихся перейти дорогу Гасымова Айхана Хайям оглу 2004 г.р. и Байрамова Расима Вугар оглу, которые от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту в следственном отделе Бинагадинского РУП возбуждено уголовное дело по ст. 263.3 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК.

Ф.Баширов привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица.

Напомним, что один из погибших в результате ДТП - А.Гасымов выступал в команде "Сумгайыт" U-15.