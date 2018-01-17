Продлен срок ареста таксиста и женщины, обвиняемых в оказании помощи в побеге "Годжи"

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Насиминиском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста, избранного в отношении таксиста Магомеда Гаджиева и Гюнай Атакишиевой, задержанных по обвинению в оказании помощи в побеге на территории Агстафинского района из-под ареста заключенного Этибара Мамедова по прозвищу "Годжа".

Как сообщает Report, суд удовлетворил представление следственного органа.

Срок ареста обеих лиц продлен на два месяца.

Напомним, что таксист М.Гаджиев и Г.Атакишиева обвиняются в оказании заключенному Этибару Мамедову помощи в побеге. Оба арестованы на территории Агстафинского района, а Э.Мамедову удалось бежать.

В отношении М.Гаджиева и Г.Атакишиевой избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Оба лица обвиняются по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы или заключения, либо из-под стражи группой лиц по предварительному сговору) УК.

Отметим, что Али Агами и другой заключенный, Этибар Мамедов по прозвищу "Годжа", были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку ночью 22 октября прошлого года. Утром следующего дня на станции Баладжары Э. Мамедов и А. Агами совершили побег. Через некоторое время А. Агами был арестован в Ширване. Э. Мамедов был убит в ходе операции.

По уголовному делу певица Фадая Мамедова (Фадая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица. Решением Насиминского районного суда в ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.