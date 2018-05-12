Продлен срок ареста сотрудников Пенитенциарной службы, задержанных из-за побега заключенных

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство, поданное следственным органом в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении трех сотрудников Пенитенциарной службы - начальника караула Джейхуна Самедова, заместителя начальника караула Фуада Гаджиева и другого заместителя начальника караула Турала Поладханова по факту побега заключенных в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова суд удовлетворил представление следственного органа.

Согласно решению суда, срок ареста указанных лиц продлен еще на 3 месяца.