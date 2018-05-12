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    Продлен срок ареста сотрудников Пенитенциарной службы, задержанных из-за побега заключенных

    Суд удовлетворил представление следственного органа

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде было рассмотрено ходатайство, поданное следственным органом в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении трех сотрудников Пенитенциарной службы - начальника караула Джейхуна Самедова, заместителя начальника караула Фуада Гаджиева и другого заместителя начальника караула Турала Поладханова по факту побега заключенных в Баку.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова суд удовлетворил представление следственного органа.

    Согласно решению суда, срок ареста указанных лиц продлен еще на 3 месяца.

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