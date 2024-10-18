Продлен срок ареста Рубена Варданяна

Сабаильский районный суд города Баку принял решение по продолжающемуся в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики уголовному делу в отношении Рубена Варданяна.

Сабаильский районный суд города Баку принял решение по продолжающемуся в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики уголовному делу в отношении Рубена Варданяна.

Как сообщает Report, согласно решению суда, срок содержания Варданяна под стражей продлен.

Отметим, что задержанному 27 сентября 2023 года на погранично-пропускном пункте "Лачын" Р.Варданяну предъявлено обвинение по статьям 214.1 (финансирование терроризма), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп, а также участие в их деятельности) и 318.1 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы) УК АР.