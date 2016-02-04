Продлен срок ареста обвиняемому в убийстве и сожжении полицейского

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе на приговор в отношении Равиля Нуруш оглу Ибаева, обвиняемого в убийстве сотрудника полиции.

Как сообщает Report, на судебном заседании под председательством судьи Мирпаши Гусейнова вынесено решение.

Согласно решению, был изменен приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям. Так, срок ареста в отношении Р.Ибаева продлен на 1 год и доведен до 20 лет. Помимо этого, согласно прежнему приговору, 5 лет из этого наказания он должен был провести в колонии строгого режима, а новым решением этот срок увеличен до 7 лет.

Напомним, что 18 апреля на территории поселка Тюркан Хазарского района обнаружили обгоревший труп мужчины с признаками насилия. В результате расследований, проведенных по делу, возбужденному в Хазарской районной прокуратуре по ст. 120.1 (предумышленное убийство) УК, было установлено, что убитый - полицейский Имишлинского районного управления полиции Кязимзаде Мухтар Гадир оглу.

В ходе расследования было установлено, что М.Кязимзаде был убит в собственной квартире в Хатаинском районе в корыстных целях работающим водителем в том же отделении полиции Ибаевым Равилем Нуруш оглу. Чтобы скрыть следы убийства, Р.Ибаев вывез труп с территории Хатаинского района и сжег его.

18 апреля убийца был задержан в качестве подозреваемого лица и при допросе сознался в содеянном.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Р.Ибаев был осужден на 19 лет лишения свободы. Не согласившись с решением, осужденный и потерпевшие подали апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.