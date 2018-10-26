Продлен срок ареста обвиняемого в убийстве полицейского в Гяндже 

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В Насиминском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста Фарруха Гасымова, обвиняемого в убийстве офицера полиции в Гяндже.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гюльтекин Асадовой было объявлено решение.

Согласно решению, срок ареста Ф.Гасымова продлен еще на 4 месяца.

Отметим, что согласно совместному заявлению Генеральной прокуратуры республики, министерства внутренних дел и Службы государственной безопасности, 10 июля в городе Гяндже при предотвращении незаконных действий два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции города Гянджа, полковник полиции Ильгар Балакишиев и заместитель начальника Управления полиции Низаминского района, полковник-лейтенант полиции Самед Аббасов, выполнявшие служебный долг, погибли. Радикальными элементами им были нанесены удары колюще-режущими предметами.

По факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.3, 120.2.7, 220.1, 221.3, 228.4 и 315.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Подозреваемый в убийстве офицера полиции Фаррух Хагани оглу Гасымов при помощи граждан был задержан и передан следствию.