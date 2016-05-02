 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Продлен срок ареста мужчины, обвиняющегося в мошенничестве в отношении владельца сети Bizim Market

    Срок ареста продлен на 3 месяца

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Хатаинском районном суде было рассмотрено ходатайство о продлении срока ареста, избранного в отношении Сахиба Ариф оглу Гулиева, обвиняющегося в мошенничестве в отношении владельца сети маркетов Bizim Market Расима Салманова.

    Об этом Report сообщил адвокат С.Гулиева Васиф Мирзоев.

    По словам адвоката, обращение было удовлетворено и срок ареста в отношении С.Гулиева продлили на 3 месяца.

    Отметим, что С.Гулиев был задержан на основе жалобы, поданной в Главное управление полиции города Баку владельцем сети Bizim Market Расимом Салмановым 17 декабря 2015 года, в его отношении возбудили уголовное дело. В жалобе Р.Салманов отмечает о присвоении С.Гулиевым принадлежащих ему 2 млн. 116 тыс. 300 манатов путем мошенничества.

    3 февраля этого года в Хатаинском районном суде в отношении С.Гулиева избрали меру наказания в виде ареста на 3 месяца.

    Он обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в крупном размере) УК. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi