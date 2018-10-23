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    Продлен срок ареста лица, совершившего покушение на Эльмара Велиева

    © Yunis Səfərov

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Насиминском районном суде рассмотрено представление следственного органа по поводу продления меры пресечения - ареста, избранной в отношении обвиняемого в попытке убийства бывшего главы ИВ города Гянджа Эльмара Велиева и сотрудника Главного управления полиции Гянджи, сержанта полиции Гасыма Ашбазова Юниса Сафарова, его родственников - Айдына Гурбанова и Джейхуна Гурбанова, обвиняемых в планировании, организации теракта и беспорядков. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой огласили решение, согласно которому срок ареста всех троих продлен еще на 4 месяца.  

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