Продлен срок ареста главы фирмы, проходившего потерпевшим в уголовном деле Акифа Човдарова

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Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районном суде рассмотрено представление следственного органа о продлении срока ареста председателя ЖСК "Ени Ясамал" Джахангира Алышова и его полномочного представителя – юриста Габиля Фаталиева.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Аббаса Рзаева было объявлено решение.

По решению, представление следственного органа было удовлетворено.

Арест обоих лиц был продлен на 3 месяца.

Отметим, что согласно распространенной Генпрокуратурой информации, возникли обоснованные подозрения, что полномочный представитель председателя ЖСК "Ени Ясамал" Джахангира Алышова Габиль Фаталиев, действующий как юрист, но по факту занимающийся продажей квартир, войдя в преступный сговор с другими лицами, злоупотребил должностными обязанностями и, внеся в официальные документы заведомо ложную информацию, перепродал 33 квартиры 37 людям, совершив мошенничество на сумму 1 млн 644 тыс. манатов, и присвоил обманным путем частное имущество.

Напомним, что Дж.Алышов проходил по уголовному делу бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова в качестве потерпевшего. Решением Бакинского военного суда признание Дж.Алышова потерпевшим было отменено.