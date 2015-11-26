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    Продлен срок ареста еще 16 бизнесменов, задержанных по делу Международного банка

    Число бизнесменов, которым продлили срок ареста, достигло 31 челоека

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Срок ареста в отношении еще 16 бизнесменов продлен на 3 месяца. Они обвиняются в том, что взяли кредит в ОАО "Международный банк Азербайджана" и не вернули его.

    Как сообщает Report, таким образом, число бизнесменов, которым продлили срок ареста по делу Межбанка, достигло 31 человека.

    В качестве причины продления срока меры пресечения указаны тяжесть их поступков, характер совершенного преступления, степень общественной опасности, сокрытие материалов дела, повторное совершение преступных действий.

    Отметим, что в отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением крупного ущерба) УК.

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