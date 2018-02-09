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    Продлен срок ареста двоюродного брата Эльдара Махмудова

    Суд удовлетворил представление

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском военном суде было рассмотрено представление следственного органа в связи с продлением срока ареста, избранного в отношении Вугара Махмудова, двоюродного брата бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова.

    Как сообщает Report, суд удовлетворил представление.

    Срок ареста В.Махмудова продлен еще на 4 месяца.

    Недовольный приговором суда В.Махмудов подал апелляционную жалобу. Решением Бакинского апелляционного суда его жалоба не удовлетворена. Отметим, В.Махмудов был арестован в начале ноября прошлого года.

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