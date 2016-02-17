Продлен срок ареста четырех бывших высокопоставленных сотрудников МНБ - ЭКСКЛЮЗИВ

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Сабаильском районном суде продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта министерства национальной безопасности (МНБ) Орхана Османова, Акифа Алиева, Ильхама Махмудова и Мехмана Абдуллаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рауфа Ахмедова срок меры пресечения в виде ареста в отношении этих лиц был продлен на три месяца.

Отметим, что согласно информации, распространенной Генпрокуратурой, в данном ведомстве было возбуждено уголовное дело по фактам злоупотребления должностными полномочиями и другими правонарушениями отдельными должностными лицами МНБ и создана следственно-оперативная группа.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены основательные подозрения относительно незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, нарушения законных интересов отдельных лиц некоторыми сотрудниками министерства путем злоупотребления служебными полномочиями и нарушения требований законодательства.

По уголовному делу в качестве подозреваемых по ст. 308.2, 309.1 и 302.2 УК привлечены должностные лица МНБ, в их отношении выдвинуты обвинения по этим статьям и избран арест в качестве меры пресечения.

Напомним, что ранее срок меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего замначальника Главного управления по борьбе с транснациональной организованной преступностью МНБ Физули Алиева, сотрудников Мониторингового центра МНБ Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова и Теймура Гулиева, и бывшего начальника отдела Главного следственного управления МНБ, полковник-лейтенанта Вюсала Алекберова, также был продлен на 3 месяца.

Начальником ликвидированного Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта МНБ был Акиф Човдаров.