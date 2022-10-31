Продлен срок ареста бывших должностных лиц Гокомтаможни

12:28

Бывшему заместителю начальника Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета (ГТК) Рашаду Бабаеву и начальнику отдела по контролю за дорожными налогами и бланками разрешений Главного управления по регулированию таможенных тарифов и платежей Шукюру Сафарову продлены сроки ареста.

Как сообщает Report, об этом было объявлено в Сабаильском районном суде.

Согласно постановлению, сроки ареста Р.Бабаева и Ш.Сафарова продлены еще на 3 месяца.

Оба были задержаны 10 июня этого года в ходе комплексных оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (госбезопасности) по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса (повторное получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 1 июля 2022 года решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.