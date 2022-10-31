О нас

Продлен срок ареста бывших должностных лиц Гокомтаможни

Продлен срок ареста бывших должностных лиц Гокомтаможни 12:28
Происшествия
31 октября 2022 г. 12:56
Продлен срок ареста бывших должностных лиц Гокомтаможни

Бывшему заместителю начальника Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и морскому транспорту Государственного таможенного комитета (ГТК) Рашаду Бабаеву и начальнику отдела по контролю за дорожными налогами и бланками разрешений Главного управления по регулированию таможенных тарифов и платежей Шукюру Сафарову продлены сроки ареста.

Как сообщает Report, об этом было объявлено в Сабаильском районном суде.

Согласно постановлению, сроки ареста Р.Бабаева и Ш.Сафарова продлены еще на 3 месяца.

Оба были задержаны 10 июня этого года в ходе комплексных оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (госбезопасности) по статьям 311.3.1, 311.3.2 и 311.3.3 Уголовного кодекса (повторное получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 1 июля 2022 года решением суда в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gömrük Komitəsinin sabiq vəzifəli şəxslərinin həbs müddəti uzadılıb

Экслюзивные новости

Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
Прорыв водопровода в Ясамальском районе признан страховым случаем
26 октября 2022 г. 17:30
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
Глава департамента: Турция готова поделиться с Азербайджаном всем, что у нее есть
25 октября 2022 г. 15:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
Посол: Германские компании изучают азербайджанский рынок
25 октября 2022 г. 13:58
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
Украинский депутат: Проживающие тут азербайджанцы плечом к плечу с украинцами встали на защиту страны
25 октября 2022 г. 13:52
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
Азербайджан планирует получить кредит на ТЭС в Мингячевире
24 октября 2022 г. 16:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi