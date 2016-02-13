Продлен срок ареста бывшей помощницы Ильхамы Гулиевой

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сабаильский районный суд продлил срок ареста Мехрибан Гусейновой - бывшей помощницы народной артистки Ильхамы Гулиевой.

Об этом Report сообщил адвокат М.Гусейновой Васиф Мирзоев.

Он отметил, что на процессе под председательством судьи Айтен Алиевой срок ареста в отношении М.Гусейновой был продлен на 3 месяца.

Адвокат выступил в суде с двумя ходатайствами, одно из которых было протестом против продления срока ареста, и заменой меры пресечения на домашний арест. Ходатайства были отклонены.

Отметим, что в отношении М.Гусейновой возбуждено уголовное дело по ст. 29, 180 (попытка разбоя) УК.