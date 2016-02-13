 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Продлен срок ареста бывшей помощницы Ильхамы Гулиевой

    На процессе председательствовала судья Айтен Алиева

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Сабаильский районный суд продлил срок ареста Мехрибан Гусейновой - бывшей помощницы народной артистки Ильхамы Гулиевой.

    Об этом Report сообщил адвокат М.Гусейновой Васиф Мирзоев. 

    Он отметил, что на процессе под председательством судьи Айтен Алиевой срок ареста в отношении М.Гусейновой был продлен на 3 месяца.

    Адвокат выступил в суде с двумя ходатайствами, одно из которых было протестом против продления срока ареста, и заменой меры пресечения на домашний арест. Ходатайства были отклонены. 

    Отметим, что в отношении М.Гусейновой возбуждено уголовное дело по ст. 29, 180 (попытка разбоя) УК.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi