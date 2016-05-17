Продлен срок ареста ​бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Бинагадинском районном суде было рассмотрено представление о продлении срока меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова.

Как сообщает Report, представление следственного органа было удовлетворено и срок меры пресечения в виде ареста в отношении В.Зейналова был продлен на 3 месяца.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, было установлено, что, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами различных структур, руководитель аппарата министерства Видади Зейналов с помощью поддельных документов присвоил перечисленные на счета принадлежащих близким ему людям предприятий 73 млн. 590 тыс. манатов, указывал в документах использованное оборудование как новое, тем самым завысив их цену в 4-5 раз и пр. В Бинагадинском районном суде в отношении обвиняемого по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) УК В.Зейналова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.