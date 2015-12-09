Продлен срок ареста бывшего начальника Управления Комплекса площади Государственного флага

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Мера пресечения в виде ареста в отношении бывшего начальника Управления Комплекса площади Государственного флага Рашада Мамедова продлена.

Как сообщает Report, представление первого заместителя генерального прокурора Рустама Усубова относительно продления меры пресечения рассмотрено в Сабаильском районном суде.

Решением суда мера пресечения в виде ареста в отношении Р.Мамедова была продлена на 3 месяца.

Отметим, что экс-начальник Управления Комплекса площади Государственного флага Рашад Мамедов был арестован 12 мая этого года. Срок вынесенного Сабаильским районным судом в его отношении решения об аресте был продлен. В отношении Р.Мамедова возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба). В настоящее время он содержится в Следственном изоляторе и месте временного содержания МНБ.