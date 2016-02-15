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    Продлен срок ареста бывшего директора ООО Aztelekom

    Срок ареста в его отношении продлен на 3 месяца

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Продлен срок меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего директора ООО Aztelekom Магомеда Мамедова. 

    Как сообщает Report, соответствующее ходатайство прокуратуры было рассмотрено в Бинагадинском районном суде и срок меры пресечения в виде ареста в его отношении был продлен на 3 месяца. 

    Отметим, что М.Мамедов обвиняется по ст. 179.3.2 (присвоение и растрата в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог). Он был задержан в ноябре прошлого года в результате проверок, проведенных в министерстве связи и высоких технологий Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре. Далее суд принял решение об избрании в его отношении меры пресечения в виде ареста.

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