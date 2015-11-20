​Продлен срок ареста бизнесмена, задолжавшего Межбанку 50 млн. долларов

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Продлен срок ареста директора ООО City Developer Ратмира Бекирова, обвиняемого в непогашении кредита, взятого в ОАО "Международный банк Азербайджана".

Как сообщает Report, дело госпитализированного вчера бизнесмена рассмотрено в Наримановском районном суде.

На сегодняшнем процессе бизнесмен присутствовал. Суд принял решение о продлении срока его ареста еще на 3 месяца.

Отметим, что вчера Р.Бекиров был помещен в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы.

Он отец президента приостановившего деятельность клуба Simurq Анара Бекирова.

Напомним, что Р.Бекиров задолжал Межбанку около 50 млн. долларов.

За последние 2 дня срок ареста 14 бизнесменов продлен на 3 месяца. В отношении каждого из задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) УК.