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Продлен срок ареста Ата Абдуллаева 

Продлен срок ареста Ата Абдуллаева  Продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ата Абдуллаева.
Происшествия
13 июля 2021 г. 15:40
Продлен срок ареста Ата Абдуллаева 

Продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ата Абдуллаева.

Как сообщает Report, Сабаильский районный суд рассмотрел представление о продлении срока содержания под стражей А.Абдуллаева.

По решению суда, срок ареста в его отношении продлен на 3 месяца.

Отметим, что 14 марта текущего года А.Абдуллаев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности, в отношении него Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

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Версия на азербайджанском языке Ata Abdullayevin həbs müddəti uzadılıb

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