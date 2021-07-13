Продлен срок ареста Ата Абдуллаева

Продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ата Абдуллаева.

Продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ата Абдуллаева.

Как сообщает Report, Сабаильский районный суд рассмотрел представление о продлении срока содержания под стражей А.Абдуллаева.

По решению суда, срок ареста в его отношении продлен на 3 месяца.

Отметим, что 14 марта текущего года А.Абдуллаев был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности, в отношении него Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.