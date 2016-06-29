Продлен срок ареста Акифа Човдарова и других бывших сотрудников МНБ

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление по продлению меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего начальника Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Акифа Човдарова.

Как сообщает Report, суд удовлетворил представление и срок меры пресечения в виде ареста в отношении Акифа Човдарова был продлен на 4 месяца.

А.Човдаров подал апелляционную жалобу на данное решение в Бакинский апелляционный суд.

Помимо этого, срок меры пресечения в отношении других арестованных бывших сотрудников МНБ был продлен на 4 месяца.

Отметим, что в информации Генпрокуратуры от 25 ноября прошлого года говорилось о привлечении 21 бывшего сотрудника МНБ в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса. В отношении 19 человек избрана мера пресечения в виде ареста, в отношении одного человека - подписки о невыезде. Еще один человек объявлен в розыск путем избрания в его отношении меры пресечения в виде ареста. 57 человек признаны пострадавшими. Их права были нарушены в результате преступных действий сотрудников министерства национальной безопасности. Сумма нанесенного им ущерба составляет десятки миллионов манатов.

В отношении А.Човдарова и других сотрудников было возбуждено уголовное дело по статьям 308.2 (злоупотребление должностными обязанностями, деяния, предусмотренные статьей 308.1 настоящего Кодекса, повлекшие тяжкие последствия, либо совершенные в целях воздействия на результаты выборов (референдума), 311.3.1 (получение взятки (пассивное взяточничество), группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки (пассивное взяточничество), неоднократно), 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество), в крупном размере), 311.3.4 (с применением угроз), 145.3 (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух или более лиц, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, в отношении несовершеннолетнего, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК.