О нас

Продлен арест Рашада Даглы

Продлен арест Рашада Даглы Срок ареста обвиняемого в убийстве исполнителя мейханы Рашада Даглы (Амирова) продлен еще на два месяца.
Происшествия
4 марта 2023 г. 13:33
Продлен арест Рашада Даглы

Срок ареста обвиняемого в убийстве исполнителя мейханы Рашада Даглы (Амирова) продлен еще на два месяца.

Об этом Report заявил адвокат обвиняемого Эльвин Алиев.

По его словам, сегодня на судебном процессе под председательством судьи Гарадагского районного суда Гюнай Гашимовой было принято решение о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении Р.Даглы.

Отметим, что убийство было совершено 9 ноября прошлого года в Гарадагском районе.

По предварительной версии следствия, Р. Амиров 1984 г.р. во время конфликта на почве личной неприязни нанес многочисленные не совместимые с жизнью ножевые ранения своему знакомому Искендеру Мехтиеву 1979 г.р.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК АР.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ​​​​​​​Rəşad Dağlının həbs müddəti artırılıb - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

В одном из маркетов Баку произошла стрельба
В одном из маркетов Баку произошла стрельба
4 марта 2023 г. 12:57
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
4 марта 2023 г. 11:40
Приостановлена деятельность рентген-кабинетов в ряде медучреждений
ФотоПриостановлена деятельность рентген-кабинетов в ряде медучреждений
4 марта 2023 г. 11:32
Водитель большегруза пострадал в ДТП в Ходжалинском районе
ФотоВодитель большегруза пострадал в ДТП в Ходжалинском районе
4 марта 2023 г. 11:15
За минувшие сутки в ДТП на дорогах Азербайджана погибли четыре человека
За минувшие сутки в ДТП на дорогах Азербайджана погибли четыре человека
4 марта 2023 г. 10:24
В Саатлы 18-летний парень получил ножевые ранения
В Саатлы 18-летний парень получил ножевые ранения
4 марта 2023 г. 08:36
В Баку автомобиль сбил 36-летнюю женщину
В Баку автомобиль сбил 36-летнюю женщину
4 марта 2023 г. 06:51
В Баку автомобиль сбил 24-летнего пешехода
В Баку автомобиль сбил 24-летнего пешехода
4 марта 2023 г. 02:41
В Товузском районе произошел пожар в двухэтажном доме
В Товузском районе произошел пожар в двухэтажном доме
3 марта 2023 г. 22:39
В Азербайджане предлагается проводить регулярные мониторинги соцсетей
В Азербайджане предлагается проводить регулярные мониторинги соцсетей
3 марта 2023 г. 14:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi