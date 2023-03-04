Продлен арест Рашада Даглы

Срок ареста обвиняемого в убийстве исполнителя мейханы Рашада Даглы (Амирова) продлен еще на два месяца.

Срок ареста обвиняемого в убийстве исполнителя мейханы Рашада Даглы (Амирова) продлен еще на два месяца.

Об этом Report заявил адвокат обвиняемого Эльвин Алиев.

По его словам, сегодня на судебном процессе под председательством судьи Гарадагского районного суда Гюнай Гашимовой было принято решение о продлении меры пресечения в виде ареста в отношении Р.Даглы.

Отметим, что убийство было совершено 9 ноября прошлого года в Гарадагском районе.

По предварительной версии следствия, Р. Амиров 1984 г.р. во время конфликта на почве личной неприязни нанес многочисленные не совместимые с жизнью ножевые ранения своему знакомому Искендеру Мехтиеву 1979 г.р.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК АР.