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Продавцы сильнодействующих веществ будут осуждены на 10 лет

Продавцы сильнодействующих веществ будут осуждены на 10 лет 20:33
Происшествия
18 мая 2022 г. 21:17
Продавцы сильнодействующих веществ будут осуждены на 10 лет

Лица занимающиеся незаконным оборотом сильнодействующих или токсичных веществ в Азербайджане с целью продажи, будут приговорены к 10 годам тюрьмы.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря подписанию президентом Ильхамом Алиевым закона "О внесении поправок в Уголовный Кодекс об административных правонарушениях".

С поправкой деяния, предусмотренные пунктами 240.1, 240.2 и 240.3 статьи 240 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в особо крупном размере с целью сбыта) Уголовного кодекса, будут наказываться лишением свободы на срок от шести до десяти лет.

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Версия на азербайджанском языке Güclü təsir edən maddələri satanlar 10 il həbs olunacaq

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