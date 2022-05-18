Продавцы сильнодействующих веществ будут осуждены на 10 лет

20:33

Лица занимающиеся незаконным оборотом сильнодействующих или токсичных веществ в Азербайджане с целью продажи, будут приговорены к 10 годам тюрьмы.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря подписанию президентом Ильхамом Алиевым закона "О внесении поправок в Уголовный Кодекс об административных правонарушениях".

С поправкой деяния, предусмотренные пунктами 240.1, 240.2 и 240.3 статьи 240 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в особо крупном размере с целью сбыта) Уголовного кодекса, будут наказываться лишением свободы на срок от шести до десяти лет.