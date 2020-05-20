Процесс реадмиссии приостановлен из-за COVID-19

"В рамках мероприятий в связи с пандемией процесс реадмиссии приостановлен".

Как сообщает Report, об этом начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана Вусал Гусейнов сказал на онлайн пресс-конференции на тему "Деятельность Государственной миграционной службы в период пандемии и услуги, оказываемые иностранцам в стране".

"Со дня закрытия границ приостановлен процесс возвращения граждан в Азербайджан. В период пандемии Государственная миграционная служба работала беспрерывно", - сказал В.Гусейнов.