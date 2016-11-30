Процесс по делу МСВТ продолжен: Мы создали в строительной сфере монополию - ОБНОВЛЕНО

"Либо средства должны были присваиваться нами, либо нам следовало закрывать глаза на присвоение денег другими"

***15:19

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего генерального директора ООО Aztelekom Магомеда Мамедова, бывшего руководителя производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, главного бухгалтера ПО "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО AzİnTelekom Джалиля Джафарова, бывшего гендиректора ООО "Азерпочт" Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma Сахраба Гумбетова, а также Эмина Мамедова, директора ООО Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрама Велиева, начальника управления "Оптические устройства" Намазали Мамедова и главного бухгалтера ООО Aztelekom Октая Рустамова, обвиняемых в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report, выступивший судья Афган Гаджиев заявил о заключении контракта с новым адвокатом Тамерланом Зейналовым, который будет защищать Намазали Мамедова и представил в суд ордер.

Н.Мамедов не возразил участию в деле нового адвоката.

Затем Бейтулла Гусейнов ответил на вопросы адвоката Видади Зейналова Джейхуна Юсуфова. Адвокат задал вопрос, связанный с раздутием в обвинении факта присвоения. Б.Гусейнов сказал, что выполнял указание руководства министерства связи и высоких технологий: "Я не хочу называть имен, но хочу сказать, что выполнял заказы. Я подтверждаю данные следствию показания".

Адвокаты В.Зейналова потребовали объявить данные Б.Гусейновым следствию показания. Судья выполнил это требование. В своих показаниях он сказал, что распоряжение о раздутии цен на строительные работы дал бывший министр Али Аббасов: "Хотя заказ поступил от Али Аббасова, отчеты мы предоставляли Видади Зейналову. Ежемесячно Видади Зейналов получал отчет от Анара Мустафаева. Мы ежемесячно отдавали Видади Зейналову определенную сумму. Другу Али Аббасова по имени Надир мы каждый месяц передавали 1 000 манатов, его заместителю Ильтимасу Мамедову дали 1,5 млн. манатов, определенные суммы отдавали и налоговым органам".

Обвиняемый Анар Мустафаев дал показания. Он заявил, что подтверждает перечисленные в показаниях цифры: "Зарубежные компании предложили заключать с ними контракты и обещали бонусы. Эти данные официально не регистрировались. Я заявлял о передаче мне Бейтуллой Гусейновым для операций 7 тыс. манатов. Из этой суммы мне оставалось 2 тыс. манатов. Говорят, что мы разграбили государственные средства. Такого не было. Если какая-то строительная компания вложила средства, как может быть, чтобы она не взяла прибыль?! Заранее подготавливался проект, в соответствии с которым проводились работы. Ни одна из цифр не была раздута. Проводились неоднократные проверки, каких-либо нарушений не выявили. Мы создали в строительной сфере монополию, и сделали это в принудительном порядке. Мы делали это, чтобы работы обходились дешевле. Мы были несправедливы по отношению к Байраму Велиеву, Эмину Мамедову и Намазали Мамедову. Я частично считаю себя виновным".

В ответ на обвинения о присвоении дополнительных средств, А.Мустафаев заявил: "Либо средства должны были присваиваться нами, либо нам следовало закрывать глаза на присвоение денег другими".

После перерыва процесс продолжился. Анар Мустафаев ответил на вопросы гособвинителя и адвокатов. Он сказал, что помимо общей зарплаты получил у Б.Гусейнова около 100 тыс. манатов: "Мы не назначались на должность, чтобы завершить карьеру".

Обвиняемый Байрам Велиев подтвердил данные следствию показания. Судья объявил данное им следствию показание. "Я выполнял приказы Бейтуллы Гусейнова, получал зарплату в 1 000 манатов и пакет в 1 500 манатов. Я не занимался тендерными и котировочными документами. Эти вопросы решались ими, я просто заверял документы своей подписью", - сказал Б.Велиев.

Другие обвиняемые заявили, что не готовы к даче показаний.

Судебный процесс продолжится 2 декабря.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября 2015 года Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, было установлено, что, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами различных структур, руководитель аппарата министерства Видади Зейналов с помощью поддельных документов присвоил перечисленные на счета принадлежащих близким ему людям предприятий 73 млн. 590 тыс. манатов, указывал в документах использованное оборудование как новое, тем самым завысив их цену в 4-5 раз и пр.

Помимо этого, в результате проверок, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре в системе МСВТ, были задержаны бывший генеральный директор ООО Aztelekom М.Мамедов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Б.Гусейнов, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" А.Мустафаев, бывший гендиректор ООО Aztelekom Дж.Джафаров, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Г.Бейбалаев, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma С.Гумбетов, а также Э.Мамедов и другие лица. В их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

11 бывших должностных сотрудников министерства связи и высоких технологий обвиняются в присвоении 40 млн. манатов. Согласно обвинительному акту, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" Анар Мустафаев обвиняется в присвоении 567 тыс. манатов, бывший директор ООО Rabitə Mülki Tikinti Эмин Мамедов - 7 млн. 700 тыс. манатов, бывший главный бухгалтер ООО Aztelekom Октай Рустамов - 250 тыс. манатов, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma Сахраб Гумбетов - 600 тыс. манатов, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Гамбар Бейбалаев - 2 млн. манатов, бывший гендиректор ООО Aztelekom Джалил Джафаров - 1,5 млн манатов, директор ООО Təmir Təchizat Servis Байрам Велиев - 204 тыс. манатов, бывший руководитель аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов - 8 млн. манатов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов - 10 млн. манатов, а начальник управления "Оптические устройства" МСВТ Намазали Мамедов - в присвоении 4 млн. манатов.

В.Зейналов, Б.Гусейнов, А.Мустафаев, Э.Мамедов, О.Рустамов, Н.Мамедов, С.Гумбетов, Г.Бейбалаев обвиняются по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 29, 179.3.1 (попытка присвоения или растраты, предпринятые организованной группировкой), 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты, предпринятые в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог), Дж.Джафаров по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), а Б.Велиев - по ст.ст. 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (должностной подлог), 213.2.2 (уклонение от налогов, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

Напомним, что в настоящее время в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника Низаминского телефонного узла Производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Ф.Сеидова и главного бухгалтера объединения Р.Мамедова. Обоим назначено условное наказание, и они освобождены в зале суда.