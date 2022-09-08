Проблема с электричеством в 4 зданиях в Баку, жители опасаются пятого пожара - РЕПОРТАЖ

Несколько дней назад в доме по адресу улица Фазаила Байрамова, 1156, Хатаинский район, вспыхнул пожар. Причиной возгорания стала перегрузка линий электропередач.

Несколько дней назад в доме по адресу улица Фазаила Байрамова, 1156, Хатаинский район Баку, вспыхнул пожар. Причиной возгорания стала перегрузка линий электропередач.

Для расследования инцидента по указанному адресу выехала съемочная группа Report . Из разговоров нашего корреспондента с жильцами выяснилось, что в доме уже несколько лет наблюдаются проблемы с электричеством. Жители просят ОАО "Азеришыг" установить отдельный трансформатор для здания.

Жительница Дениз Асадова в беседе с сотрудником Report сообщила, что проблемы с электричеством наблюдаются уже несколько лет. По ее словам, пожар в этом здании был четвертым по счету.

"Мы боимся пятого пожара. По мере того как жители переезжают в свои дома, электрические щиты перегружаются. У здания нет своего трансформатора. Я живу в этом доме уже три года. Мы с ребенком неоднократно застревали в лифте из-за отключения электричества. За последние две недели было два сильных пожара. Один из них произошел в подвале здания, а другой — на балконе. Причиной этого является неисправность электрощитов. Хотя во время пожара моей квартире не был нанесен ущерб, я и мои дети отравились дымом, у нас были проблемы со здоровьем. Если бы этот пожар случился ночью, никто из нас не остался бы в живых, мы просто не успели бы выбраться из квартиры. Порой в связи с работой бываем за границей или в регионах страны. Получается, если нас не будет дома, то наши квартиры могут сгореть до тла? Очень просим, чтобы "Азеришыг" помог нам", - сказала Д.Асадова.

Житель Багман Мамедов сказал, что живет в этом доме уже 15 лет. По его словам, виновником в этой ситуации является комания-застройщик ООО Sahil D Company.

"Я полковник налоговой службы на пенсии, инвалид второй группы. Водопровод и газовую линию к зданию проложили сами жители, это мы за счет своих средств положили асфальт во дворе здания. Компания не проделала тут никакой работы. Нам повезло, что пожар случился днем. Если возгорание произошло ночью, трагедии бы не удалось избежать. Лично я больше часа не мог выйти из дома. Нынешняя линия электропередач незаконно было проложена к зданию из Бакинского Развлекательного Центра. Платим за электричество по коммерческой цене - 13 копеек. Теперь требуется 20 тысяч манатов, чтобы отремонтировать электрощиты после пожара и обеспечить здание электричеством. Убедительно просим ОАО "Азеришыг" помочь нам, чтобы мы вместе решили эту проблему", - отметил житель.

Заур Нуриев рассказывает, что из-за проблем с электричеством неоднократно застревал в лифте с членами своей семьи.

"С тех пор, как я переехал в это здание, у меня проблемы с электричеством. Мелкие проблемы были решены, однако проблема со светом все еще остается. До того как произошел пожар, мы неоднократно предупреждали, что оборудование перегружено, будет пожар, надо принимать меры. Разумеется, решение проблемы связано с финансами. Мы хотим, чтобы ОАО "Азеришыг" провело линию к зданию и установило трансформаторную подстанцию. Из-за скачков напряжения у меня в квартире неоднократно выходила из строя бытовая техника", - добавил он.

Аналогичная проблема наблюдается в каждом из 4 зданий на территории. Председатель Объединенного общества собственников квартир "Хатаи 33", в управлении которого находятся эти дома, Мирзага Агаев сообщил Report, что все четыре здания были построены в 2007 году. По его словам, когда здания были приняты у другого жилищно-строительного кооператива (ЖСК), в них не было воды, газа и лифтов.

"Жители домов на свои средства установили по 2 лифта в каждом здании, а также проложили канализацию, газовую линию и водопровод. В настоящее время здесь проживает 350 семей. У нас нет своего трансформатора. Мы недавно были на приеме у председателя ОАО "Азеришыг" Вугара Ахмедова. Он сообщил, что два трансформатора по 1600 кВА мы должны приобрести на свои средства, а также пообещал, что работы по прокладке кабелей, установке счетчиков и их кодировке выполнит "Азеришыг". Но прошло уже три месяца, каких-либо мер не принято", - подчеркнул М.Агаев.

Возникшую ситуацию прокомментировал Report начальник управления ОАО "Азеришыг" Вагиф Мустафаев.

"Руководство "Азеришыг" неоднократно встречалось с представителями этого ЖСК и объясняло им, что ведомство готово выполнить все свои обязательства на той территории. ОАО готово пойти на уступки и направить туда дополнительную рабочую силу и технику, мы также берем на себя прокладку линий электропередач к источнику питания. При этом мы готовы обеспечить жильцов дома счетчиками и создать систему учета, но трансформаторную подстанцию представители ЖСК должны установить за свои средства.

Несмотря на это, представители кооператива никак не хотели брать на себя и эту ответственность. После этого "Азеришыг", проявив гуманность, взял на себя решение этой проблемы в целом. В ближайшие дни к этим зданиям будет проложена новая линия электропередач, установлена ​​дополнительная трансформаторная подстанция, а жители и квартиры будут обеспечены новыми счетчиками", - подытожил Вагиф Мустафаев.