Признанный врачами в Лерике "умершим" мужчина вышел из комы - ОБНОВЛЕНО-2

Лерик. 7 ноября. REPORT.AZ/ Признанный врачами в Лерике "умершим" мужчина вышел из комы.
Как сообщили южному бюро Report в больнице, переживший во время операции клиническую смерть мужчина вышел из комы. Проводимая 59-летнему Исабале Сарыбала оглу Асимову хирургическая операция завершена. Состояние больного остается тяжелым.
***16:01
Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Один из пострадавших в результате аварии в Лерикском районе скончался в больнице.
Как передает южное бюро Report, 59-летний Исабала Сарыбала оглу Асимов скончался в больнице.
***15:10
Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Лерикском районе произошла дорожная авария.
Как передает южное бюро Report, автомобиль марки "УАЗ", управляемый 59-летним жителем села Оранд Исабалой Сарыбала оглу Асимовым при подъеме скатился в овраг.
В результате три человека получили различные травмы. Это водитель Исабала Сарыбала оглу Асимов, его пассажиры Рамин Гафар оглу Гамидов и его брат Мусеиб Гафар оглу Гамидов. Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.
Состояние М.Гамидова оценивается как среднетяжелое, И.Асимова и Р.Гамидова - как тяжелое.
Сообщается, что авария произошла из-за технической неполадки в автомобиле.
Ведется расследование.
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