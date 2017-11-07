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    Признанный врачами в Лерике "умершим" мужчина вышел из комы - ОБНОВЛЕНО-2

    Хирургическая операция завершена© Report

    Лерик. 7 ноября. REPORT.AZ/ Признанный врачами в Лерике "умершим" мужчина вышел из комы.

    Как сообщили южному бюро Report в больнице, переживший во время операции клиническую смерть мужчина вышел из комы. Проводимая 59-летнему Исабале Сарыбала оглу Асимову хирургическая операция завершена. Состояние больного остается тяжелым.

    ***16:01

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Один из пострадавших в результате аварии в Лерикском районе скончался в больнице.

    Как передает южное бюро Report, 59-летний Исабала Сарыбала оглу Асимов скончался в больнице.

    ***15:10

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Лерикском районе произошла дорожная авария.

    Как передает южное бюро Report, автомобиль марки "УАЗ", управляемый 59-летним жителем села Оранд Исабалой Сарыбала оглу Асимовым при подъеме скатился в овраг.

    В результате три человека получили различные травмы. Это водитель Исабала Сарыбала оглу Асимов, его пассажиры Рамин Гафар оглу Гамидов и его брат Мусеиб Гафар оглу Гамидов. Пострадавшие были доставлены в Лянкяранскую районную центральную больницу.

    Состояние М.Гамидова оценивается как среднетяжелое, И.Асимова и Р.Гамидова - как тяжелое.

    Сообщается, что авария произошла из-за технической неполадки в автомобиле.

    Ведется расследование.

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