Признания Сержа Саргсяна: Кочарян лично принимал участие в оккупации города Шуша

Признания Сержа Саргсяна: Кочарян лично принимал участие в оккупации города Шуша

Видеоматериалы с признаниями экс-президента Армении Сержа Саргсяна также были представлены на сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима в Карабахе.

Как сообщает Report, по словам Саргсяна, его предшественник на посту президента Роберт Кочарян лично участвовал в операции по оккупации Шушинского района в Первой Карабахской войне.

Саргсян также заявил, что операция по захвату Шушинского района имела огромное значение. "Она была настолько значимой, что Роберт Кочарян принимал личное участие", - сказал Саргсян.

Напомним, сегодня в Бакинском судебном комплексе проходит очередное судебное заседание по уголовному делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях.