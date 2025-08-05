Привлечены к ответственности виновники пожара в Джебраиле

14^44 Правоохранительные органы Азербайджана привлекли к ответственности лиц, по вине которых 5 августа произошел пожар в селе Минбашилы Джебраильского района.

Правоохранительные органы Азербайджана привлекли к ответственности лиц, по вине которых 5 августа произошел пожар в селе Минбашилы Джебраильского района.

Об этом сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе расследования установлено, что происшествие, в результате которого выгорели 50 га территории, было совершено Эльчином Абдуллаевым, Эльшаном Нагилы, Фаризом Мамедли, Реваном Мирзаевым, Фаридом Мамедли, Фаризом Алишовым, Ахадом Ахадовым и Садигом Гасановым Все они задержаны.

В настоящее время в отделении полиции Джебраильского района проводится следственные действия по данному факту.