Привлечен к ответственности виновник пожара в Ходжалы

Правоохранительные органы Азербайджана привлекли к ответственности лицо, по вине которого произошел пожар в селе Ханюрду Ходжалинского района 4 августа.

Правоохранительные органы Азербайджана привлекли к ответственности лицо, по вине которого 4 августа произошел пожар в селе Ханюрду Ходжалинского района.

Об этом "Report" сообщили в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе расследования выяснилось, что возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем 19-летним Мурадом Абдулхалыговым, сжигавшего бытовые отходы на территории.

В результате инцидента выгорело около 500 квадратных метров кустарниковой растительности.

В отношении Мурада Абдулхалыгова составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.