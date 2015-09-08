​Привезенный в зал суда в инвалидном кресле руководитель компании приговорен к 9 годам лишения свободы

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении главы ООО "Fuad-LTD" Гасыма Мамедова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова вынесен приговор. Г.Мамедов приговорен к 9 годам лишения свободы.

Отметим, что Г.Мамедов был привезен в зал суда в инвалидном кресле.

Напомним, что в отношении Г.Мамедова были выдвинуты обвинения по статьям 178.3.2 (мошенничество (с причинением крупного ущерба)), 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) по факту присвоения денежных средств 400 граждан, которым он продавал квартиры в городе Хырдалан.