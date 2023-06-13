Присвоивший конфискованное при таможенном осмотре имущество привлечен к ответственности

Лицо, присвоившее конфискованное при таможенном осмотре имущество, привлечено к ответственности.

Лицо, присвоившее конфискованное при таможенном осмотре имущество, привлечено к ответственности.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, при рассмотрении поступивших из Государственного таможенного комитета материалов были выявлены незаконные деяния должностных лиц ООО Capitals Auction.

В ходе расследования, проведенного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, были выявлены обоснованные подозрения, что Анар Джалилов, занимая позицию директора указанного ООО, умышленно внес в официальные документы ложную информацию о якобы приобретении гражданином на аукционе по более низкой цене конфискованных лекарственных препаратов стоимостью 30 тыс. манатов, полученных им на основании официального письма объединения Azərterminalkompleks Государственного таможенного комитета.

На основании собранных материалов А.Джалилову были предъявлены обвинения по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог), уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.