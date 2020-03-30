Приступили к промывке бакинских улиц моющими средствами

Для предотвращения распространения в Азербайджане пандемии коронавируса приступили к мытью столичных улиц и проспектов моющими средствами.

Как сообщает Report, в первую очередь работы были проведены на улице Джейхуна Гаджибейли в Наримановском районе.

К процессу были привлечены сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку.

Процесс промывки территории моющими средствами будет осуществляться на других улицах и проспектах города.

В Баку не менее двух раз в день дезинфицируются парки, игровые площадки, административные здания, скамейки в многолюдных местах.

По поручению Исполнительной власти города Баку, дезинфекционные и профилактические мероприятия в столице усилены.

Отметим, что в целях предотвращения распространения вируса, Всемирная организация здравоохранения рекомендует не выходить из дома без надобности. Население призывают не выходить из дома и не собираться в общественных местах.