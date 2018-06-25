Природное бедствие в Дашкесане: дома подтопило, есть пострадавшие

Дашкесан. 25 июня. REPORT.AZ/ Сильный ливень в Дашкесанском районе вызвал селевые потоки.

Об этом западному бюро Report, сообщили в Исполнительной власти Дашкесанского района.

В информации говорится, что 24 июня 2018 года в 20:00 селевые потоки в результате ливневых дождей нанесли большой урон дорогам, линиям электропередач, газовому хозяйству, связи, частным домам, автомобилям, соцобъектам на территории.

Селевые потоки разрушили мосты в селах Тезекенд, Хошбулаг, а также часть некоторых объектов отдыха, некоторые частные дома около реки пришли в непригодность, много домов подтоплено.

В селе Гарагуллар испорчен большой отрезок дороги, сель унес несколько автомобилей.

У многих сел нет возможности сообщения с райцентром. Селевые потоки повредили электрические и коммуникационные вышки, выведено из строя 5 трансформаторов.

В связи с фактом незамедлительно главой ИВ района Ахадом Абыевым создан оперативный штаб, место стихийного бедствия было осмотрено.

В настоящее время в оперативном штабе оказывается помощь гражданам. Пострадавшим оказывается медпомощь в центральной районной больнице.