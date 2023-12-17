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Приостановлено движение поездов по ж/д маршруту Баку-Пиршаги-Баку

Приостановлено движение поездов по ж/д маршруту Баку-Пиршаги-Баку Приостановлено движение поездов по маршруту Баку-Пиршаги-Баку.
Происшествия
17 декабря 2023 г. 18:47
Приостановлено движение поездов по ж/д маршруту Баку-Пиршаги-Баку

Приостановлено движение поездов по маршруту Баку-Пиршаги-Баку.

Информацию подтвердили Report в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Данная мера была принята из-за падения после обрыва 6-киловольтной воздушной линии ОАО "Азеришыг" на электрический кабель, питающий железнодорожную линию.

ЧП произошло на участке Пиршаги-Забрат, из-за чего движение поездов в этом направлении было приостановлено до устранения последствий аварии.

"Поезд, который должен был отправиться со станции Сумгайыт в 18:12, из-за инцидента был переведен на направление Сумгайыт-Хырдалан-Баку с опозданием на 20 минут", - добавили в пресс-службе.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Pirşağı-Bakı dəmiryolu istiqamətində qatarların hərəkəti dayandırılıb

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