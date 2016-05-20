Приостановлено дело в отношении подозреваемого в убийстве знакомого в Баку 19 лет назад

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе потерпевшего и апелляционному протесту гособвинителя по приговору в отношении Вариса Мамедова, 19 лет назад застрелившего в Азербайджане своего знакомого и освобожденного в зале суда.

Как сообщает Report, на процессе в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Сахибхана Мирзоева было принято решении о приостановлении производства по уголовному делу.

Отметим, что преступление было совершено 23 августа 1997 года. Утром за Военным комиссариатом Насиминского района был найден труп Зульфугара Агаларова, убитого из огнестрельного оружия.

Следствием установлено, что В.Самедов, находясь в автомобиле своего знакомого Эльдара Алиева, увидел около станции метро "20 января" своего знакомого Зульфугара Агаларова, который находился в машине Солтана Наджафова. Он остановил машину для того, чтобы потребовать у З.Агаларова вернуть ему долг, пригласил его для беседы в их машину. Между ними возник спор из-за денег.

Согласно следственным материалам, В.Самедов 3 раза выстрелил в З.Агаларова из пистолета марки "Макаров". Затем отвез тело к зданиям за Военным комиссариатом Насиминского район и спрятал там. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ст. 95 (в старой ред.) УК. Было вынесено решение о привлечении В.Самедова к уголовной ответственности. Он был объявлен в розыск. Однако так как В.Самедов изменил свою фамилию и имя (Рашитов Гамид Меджидович), установить его место проживания не удалось. В 2002 году действия В.Самедова были переквалифицированы из 95-й статьи в ст.ст. 120.1 (умышленное убийство) и 228.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК.

В.Самедов был задержан в октябре 2002 года. В феврале 2003 года Насиминский районный суд ликвидировал меру пресечения в его отношении в виде ареста и вынес решение о передачи его под контроль родственников. Однако впоследствии была назначена повторная судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно представлению прокурора города Баку Сабаильский районный суд вынес решение о размещении обвиняемого в медучреждении. В.Самедов был объявлен в розыск, так как скрывался от следствия, по этой причине провести экспертизу не удалось. В августе 2015 года В.Самедов добровольно сдался следствию, производство по уголовному делу было обновлено.

15 мая прошлого года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Самедов был освобожден в зале суда, так как со момента преступления прошло 19 лет. Не согласившись с приговором, гособвинитель подал апелляционный протест, а потерпевшая сторона - апелляционную жалобу.