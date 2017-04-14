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    Приостановлена подача электричества в лерикские села

    Хотя сопровождающийся дождем ветер немного стих, полностью он не прекратился

    Лерик. 14 апреля. REPORT.AZ/ В результате сильного ветра приостановлена подача электричества в лерикские села.

    Как сообщает южное бюро Report, начавшийся в утренние часы ветер днем усилился.

    В результате подача электроэнергии на территорию района была приостановлена. На данный момент многие села остаются без света. Немногим ранее подача электричества в районный центр и несколько ближних сел была восстановлена.

    Отметим, что хотя сопровождающийся дождем ветер немного стих, полностью он не прекратился.  

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