Из-за нарушений приостановлена эксплуатация АЗС сжиженного газа в Говсане

В результате нарушений, обнаруженных МЧС, деятельность пункта заправки сжиженного газа была приостановлена.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приостановило деятельность станции заправки сжиженного газа в поселке Говсан Сураханского района города Баку.

Как сообщает Report, инспекторы Госагентства по охране труда в промышленности и горному надзору МЧС провели проверку деятельности заправочного пункта сжиженного газа, принадлежащего ООО Orxan-Vüsal.

Были выявлены нарушения, представляющие угрозу для здоровья и жизни людей. Так, обнаружено, что срок годности эксплуатируемого на заправочной станции оборудования истек, полный технический осмотр не проводился, контрольно- измерительные приборы и защитные установки не проверялись.

Из-за невозможности немедленного устранения выявленных недочетов работа АЗС была приостановлена.