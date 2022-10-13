 Из-за нарушений приостановлена эксплуатация  АЗС сжиженного газа в Говсане

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приостановило деятельность станции заправки сжиженного газа в поселке Говсан Сураханского района города Баку.
Как сообщает Report, инспекторы Госагентства по охране труда в промышленности и горному надзору МЧС провели проверку деятельности заправочного пункта сжиженного газа, принадлежащего ООО Orxan-Vüsal.
Были выявлены нарушения, представляющие угрозу для здоровья и жизни людей. Так, обнаружено, что срок годности эксплуатируемого на заправочной станции оборудования истек, полный технический осмотр не проводился, контрольно- измерительные приборы и защитные установки не проверялись.
Из-за невозможности немедленного устранения выявленных недочетов работа АЗС была приостановлена.