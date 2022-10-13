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 Из-за нарушений приостановлена эксплуатация  АЗС сжиженного газа в Говсане

 Из-за нарушений приостановлена эксплуатация  АЗС сжиженного газа в Говсане В результате нарушений, обнаруженных МЧС, деятельность пункта заправки сжиженного газа была приостановлена.
Происшествия
13 октября 2022 г. 11:51
 Из-за нарушений приостановлена эксплуатация  АЗС сжиженного газа в Говсане

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) приостановило деятельность станции заправки сжиженного газа в поселке Говсан Сураханского района города Баку.

Как сообщает Report, инспекторы Госагентства по охране труда в промышленности и горному надзору МЧС провели проверку деятельности заправочного пункта сжиженного газа, принадлежащего ООО Orxan-Vüsal.

Были выявлены нарушения, представляющие угрозу для здоровья и жизни людей. Так, обнаружено, что срок годности эксплуатируемого на заправочной станции оборудования истек, полный технический осмотр не проводился, контрольно- измерительные приборы и защитные установки не проверялись.

Из-за невозможности немедленного устранения выявленных недочетов работа АЗС была приостановлена.

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