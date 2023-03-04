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Приостановлена деятельность рентген-кабинетов в ряде медучреждений

Приостановлена деятельность рентген-кабинетов в ряде медучреждений Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приостановило деятельность рентген-кабинетов в ряде медицинских учреждений.
Происшествия
4 марта 2023 г. 11:32
Приостановлена деятельность рентген-кабинетов в ряде медучреждений

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана приостановило деятельность рентген-кабинетов в ряде медицинских учреждений.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Было отмечено, что Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности МЧС продолжает принимать необходимые меры по обеспечению ядерной и радиологической безопасности в стране в соответствии со своими полномочиями.

В результате проведенных мероприятий было установлено, что в городских поликлиниках № 5 и 39, детских стоматологических поликлиниках № 1 и 2, студенческой поликлинике № 1 и Республиканском госпитале для ветеранов войны, расположенных в Баку, рентгеновские кабинеты работали без соблюдения требований радиационной безопасности и без специального разрешения.

Работа рентгеновских кабинетов названных медицинских учреждений была приостановлена.

МЧС рекомендует гражданам ознакомиться со списком медучреждений, рентгеновские кабинеты в которых функционируют по соответствующему разрешению.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBir sıra tibb müəssisələrinin rentgen müayinə fəaliyyəti dayandırılıb

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