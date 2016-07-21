Приостановлена деятельность известного адвоката, было сделано обращение в Генпрокуратуру

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Деятельность адвоката Шафиги Нагиевой приостановлена на 6 месяцев.

Об этом Report сообщила член Президиума Коллегии адвокатов Ирада Джавадова.

По ее словам, решение об этом было принято на вчерашнем заседании коллегии: "С января этого года в Президиум Коллегии адвокатов поступило много жалоб в связи с Шафигой Нагиевой. Президиум неоднократно приглашал ее на заседания, однако Шафига Нагиева без всяких оснований не участвовала на этих заседаниях и даже не написала разъяснительной.

С другой стороны, она допустила многочисленные правонарушения в юридической консультации, где работает. Согласно решению Президиума Коллегии адвокатов, деятельность Ш.Нагиевой приостановлена на 6 месяцев.

Помимо этого, на заседании было принято решение о направлении жалоб граждан в Генпрокуратуру, так как Президиум не имеет полномочий их расследовать. Этот вопрос будет расследовать Генеральная прокуратура".