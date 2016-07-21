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    Приостановлена деятельность известного адвоката, было сделано обращение в Генпрокуратуру

    Состоялось заседание Президиума Коллегии адвокатов

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Деятельность адвоката Шафиги Нагиевой приостановлена на 6 месяцев. 

    Об этом Report сообщила член Президиума Коллегии адвокатов Ирада Джавадова. 

    По ее словам, решение об этом было принято на вчерашнем заседании коллегии: "С января этого года в Президиум Коллегии адвокатов поступило много жалоб в связи с Шафигой Нагиевой. Президиум неоднократно приглашал ее на заседания, однако Шафига Нагиева без всяких оснований не участвовала на этих заседаниях и даже не написала разъяснительной.

    С другой стороны, она допустила многочисленные правонарушения в юридической консультации, где работает.  Согласно решению Президиума Коллегии адвокатов, деятельность Ш.Нагиевой приостановлена на 6 месяцев. 

    Помимо этого, на заседании было принято решение о направлении жалоб граждан в Генпрокуратуру, так как Президиум не имеет полномочий их расследовать. Этот вопрос будет расследовать Генеральная прокуратура". 

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