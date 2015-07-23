​Принято решение, запрещающее въезд в Баку машин с районной регистрацией

В северном и южном направлениях столицы будут установлены бесплатные стоянки

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров.

Как сообщили Report из комиссии, на заседании приняли решение "О дополнительных мерах по усовершенствованию движения транспорта в городе Баку".

Согласно решению, Главному управлению государственной дорожной полиции министерства внутренних дел, министерству транспорта и Исполнительной власти города Баку поручено с 1 мая по 1 октября с 07:00 до 22:00 вечера и с 1 октября по 1 мая с 07:00 до 21:00 вечера огранить передвижение по территории столицы грузовых автомобилей с максимальным весом более 5 тонн, за исключением машин спецназа, в том числе аварийных автомобилей, спасательных машин и всех видов транспорта, занимающихся перевозкой сельхозпродукции.

Движение грузовых автомобилей с максимальным весом более 5 тонн в дневные часы должно согласовываться с Комиссией по безопасности дорожного движения Кабинета министров и осуществляться на основе спецразрешения Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел.

Министерствам Внутренних дел, Транспорта, Экономики и промышленности, Финансов, Госкомитету по вопросам имущества, Исполнительной власти города Баку и Исполнительной власти Абшеронского района поручено подготовить и представить в течение трех месяцев в Комиссию по безопасности дорожного движения предложения, связанные с организацией на северном и южном въездах в Баку имеющих необходимые условия бесплатных стоянок, предусмотренных для всех видов транспорта, за исключением транспортных средств, приезжающих в Баку с районов и городов республики, и приезжающих из-за рубежа транспортных средств.

Кроме того, для приезжающих в Баку такси на Бакинском международном автовокзале будет отведено специальное место, куда они будут подъезжать, не въезжая в город.

Министерству внутренних дел поручено завершить строительство стоянок до 1 сентября 2015 года, а Кабмину - обеспечить организацию соответствующих автобусных маршрутов, автобусных стоянок и стоянок для такси в целях доставки пользующихся стоянками водителей и пассажиров в Баку.

В данном решении также отразился вопрос сдачи в эксплуатацию до 15 сентября этого года новых пассажирских поездов по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку.